Actualidade

Chimoio, Moçambique, 11 mai 2020 ( Lusa) - Um novo ataque a um autocarro no centro de Moçambique feriu hoje seis pessoas na Estrada Nacional 1, a principal ligação entre o Sul e Norte do país, disseram à Lusa fontes locais.

O ataque ocorreu por voltas das 07:30 (06:30 em Lisboa) e as pessoas foram atingidas por estilhaços de vidro, quando o autocarro foi alvejado por "rajadas de balas", um pouco depois de Mutindiri, no limite entre as províncias de Manica e Sofala, disse à Lusa um dos passageiros.

Os passageiros do autocarro tinham pernoitado na zona de Muxungue, com receio de emboscadas que têm sido comuns neste troço desde agosto do ano passado.