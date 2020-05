Covid-19

O bastonário da Ordem dos Advogados criticou hoje o Ministério da Justiça por "governar apenas para a magistratura" e recusar-se a dar aos advogados e solicitadores os mesmos apoios que concedeu aos demais trabalhadores independentes durante a pandemia.

Em conferência de imprensa, em Lisboa, Luís Menezes Leitão criticou ainda que o Ministério de Justiça se tenha "preocupado em aumentar consideravelmente as remunerações dos magistrados, mas se recuse a fazer uma simples actualização da tabela de remunerações dos advogados no acesso ao direito, apesar de a lei determinar essa atualização anual.

Através do bastonário, a Ordem dos Advogados (OA) criticou igualmente a apresentação pelo Ministério da Justiça de um documento denominado Medidas para Reduzir o Risco de Transmissão do Vírus nos Tribunais, documento esse que se refere que terá sido articulado com as Magistraturas, mas sobre o qual a OA "não foi sequer ouvida".