A carga fiscal atingiu no ano passado os 34,8% do PIB, uma percentagem igual à de 2018, mas a maior das últimas duas décadas, segundo as últimas estatísticas do Instituto Nacional de Estatística (INE), hoje divulgadas.

Em 1995, o início da série estatística do INE, a carga fiscal era de 29,2% do Produto Interno Bruto (PIB), em 2005 aumentou para 30,9% do PIB, em 2015 para 34,4% do PIB, em 2016 e 2017 desceu para 34,1% do PIB e em 2018 e 2019 voltou a aumentar para 34,8%, a maior carga fiscal desde 1995, pelo menos.

"Comparando com os outros países da União Europeia, Portugal continuou a apresentar uma carga fiscal (34,7%) inferior à média, que se cifrou em 39,4%", afirma o INE naquela publicação, precisando que os dados do Eurostat sobre receitas fiscais não consideram os direitos aduaneiros e contribuições para o Fundo de Resolução, razão pela qual, utilizando este conceito, a carga fiscal em Portugal foi 34,7%, o que compara com 34,8% se for incluída a receita daqueles impostos.