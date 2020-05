Covid-19

A Associação Lisbonense de Proprietários (ALP) lembrou hoje que aguarda há um mês pela resposta do Governo à sua proposta de moratória fiscal sobre o IMI, IRS e AIMI para os proprietários com imóveis arrendados.

A ALP, que representa mais de dez mil proprietários de imóveis em todo o país, "aguarda há um mês uma resposta do Governo, da tutela da Habitação, e do Ministério das Finanças, à proposta por si formulada para a aprovação de uma moratória fiscal para proprietários de imóveis arrendados em sede de IMI (Imposto Municipal sobre Imóveis), IRS (Imposto sobre o Rendimento das Pessoas Singulares) e AIMI (Adicional ao Imposto Municipal)", refere a associação em comunicado.

A associação diz que "não está a pedir ao Governo um perdão fiscal", mas "uma dilação do prazo de pagamento" semelhante àquela foi concedida aos inquilinos no caso do pagamento das rendas durante o estado de emergência e no mês seguinte.