O procurador-geral do estado norte-americano da Geórgia pediu no domingo uma investigação federal sobre o processo de acusação de dois homens brancos pelo assassínio de um atleta negro, que provocou grande emoção nos Estados Unidos.

Ahmaud Arbery, de 25 anos, foi morto a tiro em 23 de fevereiro enquanto fazia 'jogging' num bairro de Brunswick, cidade da Geórgia, um estado do sul dos Estados Unidos.

A polícia da Geórgia anunciou na quinta-feira ter detido dois homens brancos pelo assassínio do atleta, mas o facto de terem passado 74 dias entre a morte e as detenções, que foram realizadas dois dias após a transmissão de um vídeo do crime, levantou algumas questões sobre o processo.