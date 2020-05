Covid-19

As compras pagas com cartão bancário caíram em média 56 milhões de euros por dia, entre 19 de março e 20 de abril, divulgou hoje o Banco de Portugal a propósito do relatório sobre os sistemas de pagamentos.

Referindo-se ao impacto da covid-19 nos sistemas de pagamento, o Banco de Portugal (BdP) adiantou que, entre 19 de março e 20 de abril de 2020, o montante de compras com cartão reduziu-se em 46% face ao valor que seria previsto numa situação de normalidade, sem pandemia, numa média de menos 56 milhões de euros por dia.

O gráfico divulgado pelo Banco de Portugal indica que, nos dias anteriores ao encerramento das escolas, entre 11 e 13 de março, houve mesmo um aumento das compras, o que estará relacionado com os consumidores estarem a abastecer a despensa face à perspetiva de quarentena.