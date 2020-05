Moçambique/Ataques

O Governo da Tanzânia enviou contingentes das Forças Armadas para a fronteira com Moçambique face à violência armada que atinge a província moçambicana de Cabo Delgado, anunciou o Governo de Dar es Salaam.

"Em março deste ano, o Governo tanzaniano enviou tropas para as áreas de Msimbati e Sindano, em Mtwara, bem como Chiwindi, no distrito de Nyasa, região de Ruvuma", declarou a ministra de Estado no Gabinete do Primeiro-Ministro, Jenista Mhagama, citada hoje pelo diário moçambicano Notícias.

A colocação de militares visa o reforço da segurança nos 1.536 quilómetros de linha de fronteira que a Tanzânia partilha com Moçambique, Maláui e Zâmbia, acrescentou Jenista Mhagama.