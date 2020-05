Covid-19

Mais de 100 mil empresas portuguesas têm uma forte exposição aos impactos económicos da covid-19 e os setores ligados ao turismo e retalho não alimentar são os mais afetados, divulgou hoje a Informa D&B.

De acordo com o relatório "Covid-19 - Impacto na Economia Portuguesa. Retrato do Tecido Empresarial", se se considerar também os empresários em nome individual, o número supera as 200 mil entidades em setores com impacto alto.

Para chegar a estas conclusões, a Informa D&B, especialista em informação comercial, financeira e de risco sobre empresas, teve em conta todas as entidades ativas (empresas e empresários em nome individual) do tecido empresarial português, em abril de 2020, e analisou as 853 atividades, utilizando para a sua identificação a Classificação Nacional de Atividades Económicas (CAE).