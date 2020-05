Covid-19

O presidente da Câmara da Guarda disse hoje que "seria uma irresponsabilidade" autorizar a sessão Extraordinária da Assembleia Municipal no teatro local, em pleno estado de calamidade, por não haver "nada de urgente" que o justifique.

"Não se trata aqui de nenhum ato de autoridade excessiva. Não se trata aqui de nenhum ato de violar a legalidade. Antes pelo contrário. Seria uma irresponsabilidade do presidente da Câmara Municipal da Guarda deixar que esta Assembleia se realizasse, com violação frontal, violação grosseira, daquilo que são as normas e princípios legais que regem todos os cidadãos do país e, principalmente, aqueles que têm um dever especial de cuidado, aqueles que têm um dever especial de responsabilidade de assegurar o cumprimento da lei", justificou hoje Carlos Chaves Monteiro (PSD), em conferência de imprensa.

A reunião tinha sido marcada para as 14:00 de hoje, pela presidente Cidália Valbom (PSD), para proporcionar a realização de um debate temático sobre "Perspetivar o futuro" após a pandemia causada pela covid-19.