Covid-19

As autoridades de saúde de Cabo Verde anunciaram hoje mais 14 pessoas infetadas com covid-19, todas na cidade da Praia, elevando para 260 o total acumulado de casos da doença no país e acrescentando dois recuperados.

Os números constam da atualização feita hoje no portal www.covid19.cv, do Ministério de Saúde e do Instituto Nacional de Saúde Pública de Cabo Verde, que antes se cifrava em 246 casos positivos, referindo ainda que o número de doentes recuperados em todo o país passou para 58 (+2).

Desde o início da pandemia em Cabo Verde, duas pessoas acabaram por morrer. Outros dois turistas estrangeiros também infetados regressaram aos países de origem ainda em março, pelo que permanecem ativos em Cabo Verde 198 casos de covid-19, todos internados e em isolamento.