Covid-19

O bispo português Diamantino Antunes testemunhou à Lusa que, na província fronteiriça moçambicana de Tete, se pratica o "confinamento aberto" e a covid-19 é mais uma do catálogo de doenças que afetam as populações na sua luta pela sobrevivência.

Diamantino Antunes é bispo da diocese de Tete, região do nordeste de Moçambique, com uma vasta fronteira e corredor de passagem que liga África do Sul, Zâmbia e Maláui.

Com 27 anos de vida em Moçambique, o bispo português passou por outras províncias - Niassa Inhambane, Maputo - até chegar a Tete em maio de 2019.