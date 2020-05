Actualidade

A utilização de cheques manteve, em 2019, a tendência de queda dos últimos anos, diminuindo 14,5% face a 2018, mas ainda assim foram processados mais de 100 mil por dia, segundo o Banco de Portugal.

De acordo com o Relatório dos Sistemas de Pagamentos, hoje divulgado, apesar do menor uso dos cheques, em 2019 "ainda representaram 16% do total do SICOI", o Sistema de Compensação Interbancária, ou seja, 83,8 mil milhões de euros.

Em média, cada cheque emitido tinha 3.276 euros.