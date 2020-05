Covid-19

O primeiro-ministro interino do Kosovo, Alban Kurti, optou pelo auto-isolamento após ter mantido um "contacto próximo" com uma pessoa que por sua vez tinha contactado com uma terceira pessoa que testou positivo ao novo coronavírus, anunciou o próprio.

"Hoje será a primeira vez que não me deslocarei ao meu gabinete de primeiro-ministro", referiu Albin Kurti, 44 anos, na sua conta Facebook.

Kurti não precisou a duração da quarentena, mas disse que vai permanecer no seu apartamento até à chegada dos resultados do teste do membro do Ministério da Integração Europeia com quem manteve contacto após este responsável ter estado junto a uma pessoa infetada.