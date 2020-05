Covid-19

O vice-primeiro-ministro de Cabo Verde, Olavo Correia, afirmou hoje que cerca de 5.000 dos mais de 16.000 pedidos de suspensão de contrato de trabalho, devido à pandemia de covid-19, já foram pagos pelo Estado em abril.

"E esperamos já durante a próxima semana completar o quadro, fazendo com que todas as empresas que cumprirem os requisitos, nomeadamente no tocante ao impacto sobre a sua faturação e de cumprimento para com a segurança social e o fisco, possam aceder a este mecanismo", afirmou, numa mensagem divulgada o início da tarde, Olavo Correia, que é também ministro das Finanças.

O modelo simplificado para suspensão de contratos de trabalho em Cabo Verde entrou em vigor em 01 de abril, por um período de três meses, abrangendo as empresas que alegarem ser afetadas na sua atividade pela crise provocada pela pandemia de covid-19.