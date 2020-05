Covid-19

O presidente da Secção Regional do Centro da Ordem dos Médicos (SRCOM) destacou hoje o desempenho, que classificou de excecional, do Hospital Distrital da Figueira da Foz (HDFF) nas medidas tomadas face à pandemia de covid-19.

Em declarações hoje aos jornalistas no final de uma visita ao HDFF, no litoral do distrito de Coimbra, a primeira de uma série de deslocações a todos os hospitais da região Centro, Carlos Cortes disse que a unidade hospitalar da Figueira da Foz, "apesar das dificuldades de reestruturação do seu espaço, para fazer a diferenciação entre os doentes covid-19 e os doentes não-covid-19", fez um trabalho "excecional".

"E isso vê-se nos números, nomeadamente no número de casos [de infeção pelo novo coronavírus] que foram reportados no concelho da Figueira da Foz [32, segundo os dados mais recentes da Direção-Geral de Saúde] e do apoio que este hospital tem dado à sua área de influência", frisou o presidente da SRCOM.