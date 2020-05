Actualidade

As quebras de cerca de 70% na produção de cereja do Fundão, devido a condições meteorológicas adversas, vão causar um prejuízo direto de cerca de oito milhões de euros, disse hoje o presidente da Câmara do Fundão, Paulo Fernandes.

"Se pensarmos que, em anos normais, a componente 'pura e dura' da comercialização de cereja pode andar na casa dos 12/13 milhões de euros, podemos estar a falar cerca de oito milhões de euros de perda. Estamos a falar de facto de uma perda muito significativa", apontou o presidente deste município do distrito de Castelo Branco.

O autarca falava na conferência de imprensa de apresentação da campanha "Cereja do Fundão 2020", que irá apostar no marketing digital como o objetivo de continuar a alargar a notoriedade e a rentabilização deste produto.