Covid-19

Duas associações com sede em Trancoso, no distrito da Guarda, pedem ao Governo apoios urgentes para os territórios de baixa densidade, devido à crise económica causada pela pandemia da covid-19, foi hoje anunciado.

Os presidentes da Associação Empresarial do Nordeste da Beira (AENEBEIRA), Tomás Martins, e da Raia Histórica - Associação de Desenvolvimento do Nordeste da Beira, Paulo Langrouva, escreveram à ministra da Coesão Territorial, Ana Abrunhosa, a propor algumas medidas "pertinentes" para as empresas locais.

Na missiva enviada a Ana Abrunhosa, os responsáveis referem que "a paragem global da economia determina uma sentença, potencialmente fatal, para as micro e pequenas empresas" da região, sem se vislumbrarem "alternativas possíveis".