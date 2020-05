Covid-19

O Presidente da Guiné-Bissau, Umaro Sissoco Embaló, afirmou hoje que o objetivo de conter a covid-19 no país não foi atingido e que é preciso redefinir estratégias e reorganizar o combate à pandemia provocada pelo novo coronavírus.

Umaro Sissoco Embaló prolongou hoje pela terceira vez o estado de emergência no país até 26 de maio e o agravamento de algumas medidas, determinando o recolher obrigatório e o uso obrigatório de máscaras.

As novas medidas restritivas deverão ser definidas pelo Governo no seu decreto regulamentar ao estado de emergência, acrescenta no decreto presidencial.