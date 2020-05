Actualidade

O Fundão vai lançar um serviço de entregas de cereja diretamente à porta do cliente, que abrangerá todo o país e que visa minimizar os impactos que a covid-19 possa ter nos mercados, foi hoje anunciado.

"Queremos garantir que não haja ninguém que fique sem poder receber as suas cerejas, mesmo estando em casa. Ou seja, cada um poderá receber as suas cerejas sem sair de casa", apontou hoje o presidente da Câmara do Fundão, Paulo Fernandes, em conferência de imprensa.

As encomendas podem ser feitas através de email, loja 'online', redes sociais e de uma linha telefónica, a partir de um limite mínimo de dois quilos.