Covid-19

Peregrinos do concelho de Tondela estariam hoje quase na reta final do caminho para o Santuário de Fátima, mas, devido à covid-19, a sua devoção terá de ser cumprida apenas com velas acesas e orações em casa.

"No final do dia de hoje, ficaríamos a dormir nas Colmeias, a 28 quilómetros do santuário. É com muita tristeza que não o podemos fazer", afirmou à agência Lusa o presidente da Associação de Peregrinos de Nandufe, Jorge Marques.

Há oito anos que esta associação organiza peregrinações, envolvendo pessoas de várias freguesias do concelho de Tondela.