Covid-19

A Associação Portuguesa de 'Leasing', 'Factoring' e 'Renting' (ALF) anunciou hoje a criação de uma moratória privada para singulares com contratos de locação financeira imobiliária e mobiliária não abrangidos pela moratória pública, no âmbito da pandemia de covid-19.

"Os particulares com contratos de Leasing (Imobiliário ou Mobiliário) junto de instituições que adiram à moratória vão poder beneficiar da interrupção do pagamento das prestações das rendas até 30 de setembro", pode ler-se no comunicado hoje divulgado pela ALF.

O 'factoring' consiste em ceder créditos comerciais de curto prazo por parte de uma empresa a uma instituição financeira, o 'renting' é a expressão inglesa para aluguer e 'leasing' para locação financeira.