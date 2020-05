Covid-19

A interrupção de tratamentos motivadas pela reorientação dos serviços de saúde para a resposta à covid-19 poderá causar 500 mil mortes adicionais relacionadas com a sida na África Subsaariana, estimaram hoje as Nações Unidas.

De acordo com um exercício, com base em modelos matemáticos, da Organização Mundial de Saúde e da ONUSIDA, uma interrupção de seis meses da terapia antirretroviral nos países da África Subsaariana resultaria em 500 mil mortes adicionais devido a doenças relacionadas com a sida, incluindo a tuberculose.

Em 2018, o número de mortes relacionadas com infeções por HIV atingiu as 470 mil nesta região.