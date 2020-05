Covid-19

Presidente, futebolistas e equipa técnica do Marítimo realizaram hoje testes de despistagem de covid-19, com destaque para a presença do treinador José Gomes, que terminou a quarentena, devendo os resultados ser conhecidos na quinta-feira.

A MarítimoTV revelou que o líder do emblema madeirense, Carlos Pereira, e o diretor-geral, Marco Costa, foram os primeiros a serem testados, pouco antes das 09:00, seguidos da equipa técnica, já com José Gomes, após duas semanas de quarentena cumpridas pelo regresso à Madeira.

Os testes, realizados nos quatro balneários do Estádio do Marítimo, contaram ainda com os jogadores do plantel principal, em horários diferentes, de maneira a evitar aglomerações.