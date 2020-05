Actualidade

A Sonae IM liderou a ronda de investimento na Sales Layer, no valor de 3,5 milhões de euros, e entrou no seu capital, anunciou hoje a empresa do grupo Sonae dedicada à área de investimento em tecnologia.

"Esta ronda série A, teve ainda como investidores a capital de risco espano-israelita Swanlaab Venture Factory e o investidor 'corporate venture' Global Omnium", que também participaram na ronda, refere a Sonae IM, que entrou no capital da Sales Layer.

"O financiamento irá permitir à Sales Layer escalar as operações internacionais, investir em vendas e marketing, adequar a sua infraestrutura ao crescimento estimado e reforçar as suas equipas de apoio ao cliente", acrescenta.