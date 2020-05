Covid-19

O município da Pampilhosa da Serra anunciou hoje a criação imediata de um Fundo de Emergência Empresarial, com uma dotação inicial de 100 mil euros, para apoiar negócios afetados pela pandemia da covid-19.

Em comunicado enviado à agência Lusa, a autarquia explica que cada apoio, entre os mil e os dois mil euros, destina-se a empresários em nome individual ou empresas e estabelecimentos localizados naquele concelho do interior do distrito de Coimbra "em situação de especial vulnerabilidade, decorrente das consequências provocadas pelo atual contexto de pandemia".

Aprovada hoje em reunião do executivo municipal, a medida está sustentada num despacho, no qual se lê que o município da Pampilhosa da Serra "não poderia exclui-se do esforço nacional que está a ser levado a cabo pelo Governo, pelas instituições públicas, pela sociedade civil e empresários e trabalhadores" do país e do concelho.