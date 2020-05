Covid-19

Duas cidades do estado brasileiro do Rio de Janeiro entraram hoje em confinamento obrigatório a fim de conter o avanço da pandemia do novo coronavírus, que já fez 11.123 mortes e 162.600 casos confirmado no país.

Niterói e São Gonçalo tornaram-se nos primeiros municípios do estado do Rio de Janeiro a intensificar as medidas restritivas de tráfego e circulação de pessoas, decretando o chamado "lockdown", que será aplicado por um período inicial de cinco dias.

Com esses dois municípios da região metropolitana do Rio de Janeiro, já são 20 as cidades brasileiras que adotaram um bloqueio total para impedir a propagação da pandemia.