Covid-19

O PS de Coimbra disse hoje que o regresso dos vereadores sociais-democratas e do movimento Somos Coimbra (SC) às reuniões presenciais significa que os partidos da oposição na Câmara acabaram com "o embuste político que montaram nos últimos meses".

"O PSD e Somos Coimbra decidiram [hoje] voltar às reuniões da Câmara Municipal de Coimbra", depois de "quase dois meses de ausência, de fuga às suas responsabilidades", afirma a Concelhia do PS de Coimbra, numa nota enviada à agência Lusa.

Os dois vereadores do PSD, eleitos no âmbito da coligação PSD/CDS-PP/PPM/MPT, e os dois representantes do movimento SC faltaram às reuniões da Câmara de Coimbra desde que foi declarado estado de emergência (que terminou em 02 de maio), alegando falta de condições de segurança, temendo a infeção da covid-19 e defendendo a realização dessas reuniões à distância, através da internet.