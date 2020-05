Luanda Leaks

A Sonaecom adiantou hoje que a sua participada ZOPT está a "adotar os procedimentos necessários ao levantamento do arresto" do capital social da NOS, "tendo já deduzido embargos de terceiro no âmbito" do processo.

Em 04 de abril, a Sonaecom anunciou que o tribunal decidiu proceder ao arresto preventivo de 26,075% do capital social da NOS, na sequência da publicação de notícias sobre esquemas alegadamente fraudulentos que envolvem a empresária angolana Isabel dos Santos.

A ZOPT é detida a 50% pela Sonaecom e a restante metade por Isabel dos Santos.