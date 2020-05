Covid-19

A Associação de Fabricantes para a Indústria Automóvel (AFIA) estimou hoje uma perda de 12 mil postos de trabalho no setor até final do ano devido à pandemia covid-19, defendendo como solução o prolongamento do 'lay-off' simplificado.

"Dos 59 mil trabalhadores que trabalham nesta indústria (...)a expectativa é de chegarmos ao final do ano com menos 12 mil trabalhadores", disse o presidente da AFIA, José Couto, numa conferência de imprensa para apresentação de resultados de um inquérito sobre 'lay-off' realizado pela CIP - Confederação Empresarial de Portugal, em parceria com o ISCTE.

"Não queremos perder 12 mil trabalhadores. É muito importante a extensão do 'lay-off' provavelmente até ao final do ano porque desta maneira bloqueamos a perda de trabalhadores", defendeu José Couto.