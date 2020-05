Covid-19

A "situação dificílima" de muitas famílias provocada pela pandemia de covid-19 não tem "fim à vista" e pode ser agravada por um aumento do desemprego a seguir ao 'lay-off,' devendo rever-se apoios sociais como o Rendimento Social de Inserção.

As posições foram hoje assumidas pela Federação dos Bancos Alimentares e a Caritas Portuguesa, que foram hoje recebidas em audiência pelo Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, no Palácio de Belém.

Isabel Jonet, que lidera o Banco Alimentar, manifestou as suas preocupações com o que se pode seguir à fase inicial da pandemia, quando se esgotarem as medidas iniciais de apoio do Estado.