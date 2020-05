Covid-19

O Governo são-tomense anunciou hoje mais um óbito devido ao novo coronavírus e oito novas infeções, elevando para seis o número de mortos devido à covid-19 e 220 infeções no país.

Fonte hospitalar disse à Lusa que a vítima mortal mais recente da covid-19 é um jovem de 23 anos que faleceu no domingo.

De acordo com a diretora dos cuidados de saúde, Feliciana Pontes, no sábado foram realizados 30 testes rápidos, dos quais oito deram positivo, o que eleva para 220 o número de pacientes com infeção do covid-19, sendo que 200 estão em isolamento domiciliar, 10 estão internados e quatro estão recuperados.