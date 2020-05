Actualidade

A via esquerda do sentido norte-sul da Autoestrada 8 (A8), junto a Lousa (Loures), onde hoje ocorreu um incêndio num camião, já foi reaberta, disse à Lusa fonte do Comando-Geral da GNR.

"A via esquerda foi reaberta. As outras duas - direita e do meio - continuam ocupadas com os meios de socorro e a limpeza da via, não havendo neste momento previsão para a sua reabertura", afirmou pelas 20:30 a mesma fonte da GNR.

A8 foi hoje à tarde cortada no sentido norte-sul (Torres Vedras-Lisboa), ao quilómetro 16, devido a um incêndio num camião, tinha informado o Comando Distrital de Operações de Socorro (CDOS) de Lisboa.