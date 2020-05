Actualidade

O delegado Maurício Valeixo, ex-chefe da Polícia Federal brasileira afirmou, durante um depoimento prestado à Justiça na segunda-feira, que o Presidente o demitiu por querer no cargo alguém com quem tivesse "mais afinidade".

Valeixo, no centro da demissão de Sergio Moro do cargo de ministro da Justiça do Brasil, relatou à Justiça, em Curitiba, que Jair Bolsonaro lhe disse que não tinha nada "contra a sua pessoa", mas que queria um diretor-geral para a Polícia Federal com quem tivesse "mais afinidade", segundo a imprensa local, que teve acesso a conteúdo do depoimento.

O inquérito em causa foi determinado pelo Supremo Tribunal Federal (STF), após as declarações feitas pelo ex-juiz Sergio Moro, em 24 de abril, que pediu a demissão do cargo ministerial e acusou o Presidente brasileiro de estar a interferir na Polícia Federal, na sequência da demissão do ex-chefe Maurício Valeixo sem motivo aparente.