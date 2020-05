Actualidade

Os criadores da série documental "Tiger King", um dos maiores êxitos televisivos deste ano, preparam uma segunda temporada centrada na dupla de mágicos Siegfried & Roy, conhecidos pelos seus espetáculos com felinos, foi anunciado esta segunda-feira.

A notícia, divulgada pela revista The Hollywood Reporter, surge uma semana depois da morte do ilusionista Roy Horn, aos 75 anos, por complicações relacionadas com a covid-19.

Horn foi notícia em todo o mundo quando em 2003 foi mordido por um tigre, durante um espetáculo no casino "Mirage", em Las Vegas, nos Estados Unidos.