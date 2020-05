Covid-19

A China detetou, nas últimas 24 horas, apenas um novo caso de infeção pelo novo coronavírus, após um aumento repentino durante o fim de semana, que fez temer uma segunda vaga.

Segundo a Comissão Nacional de Saúde da China, o novo caso é oriundo do exterior e foi diagnosticado na região autónoma da Mongólia Interior, no norte do país.

As autoridades de saúde chinesas indicaram que, até às 23:59 de segunda-feira (16:59 em Lisboa), 27 pacientes receberam alta, fixando o número de infetados ativos em 115, entre os quais dez estão em estado grave.