Actualidade

O índice de preços ao consumidor (IPC) da China, o principal indicador da inflação, subiu 3,3%, em abril, em termos homólogos, informou hoje o Gabinete de Estatísticas do país, sinalizando a retoma da atividade económica.

O número é menor do que o previsto pelos analistas, que apontavam para um aumento da inflação de cerca de 3,7% em abril. Em março, o IPC subiu 4,3%, refletindo ainda as medidas para conter a propagação da covid-19, que paralisaram o país, com o bloqueio de cidades e transporte de mercadorias, durante quase dois meses.

O aumento registado em abril é o menor desde setembro de 2019.