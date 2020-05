Actualidade

Um grupo de homens armados atacaram hoje um hospital em Cabul disseram à France Press uma fonte oficial e um médico que se encontra no local.

"Homens armados atacaram, um hospital no distrito 13", da capital do Afeganistão, disse a porta-voz do Ministério do Interior, Marwa Amini, acrescentando que as forças especiais do Exército Nacional Afegão se encontram no local.

Um médico pediatra que se encontrava no local contou que quando soube do ataque, se refugiaram numa cave do hospital.