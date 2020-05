Covid-19

A agência de notação financeira Fitch desceu o 'rating' de Cabo Verde para B-, com Perspetiva de Evolução Estável da economia, prevendo uma recessão de 14% este ano e a subida da dívida pública para 154%.

"A Fitch espera que a economia de Cabo Verde seja severamente afetada pelo pandemia do novo coronavírus devido à preponderância do seu setor do turismo, esperando uma recuperação lenta do setor depois da pandemia por causa do impacto na aviação e nos padrões de turismo, o que originará uma profunda recessão em Cabo Verde este ano, antes de uma recuperação em 2021", lê-se na análise pormenorizada à descida do 'rating'.

Antecipando um alargamento do défice orçamental, a Fitch prevê que a dívida pública de Cabo Verde "suba fortemente este ano, para 154% do PIB devido ao impacto da pandemia na economia, nas receitas fiscais e no financiamento das respostas do Governo à pandemia", apontam os analistas, que consideram que o financiamento virá principalmente dos parceiros multilaterais e oficiais bilaterais.