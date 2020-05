Covid-19

Macau arrecadou nos primeiros quatro meses do ano 20,53 mil milhões de patacas (2,38 mil milhões de euros) em receitas provenientes dos impostos diretos sobre o jogo, pouco mais de metade do alcançado em 2019, devido ao impacto da covid-19.

De janeiro a abril de 2019, o Governo da capital mundial dos casinos tinha arrecadado 39,42 mil milhões de patacas (4,56 mil milhões de euros) em impostos diretos sobre o jogo.

Os impostos diretos sobre o jogo - 35% sobre as receitas brutas dos casinos - representaram 59,5% das receitas totais da Administração de Macau, um resultado muito aquém dos mais de 80% que habitualmente as autoridades arrecadam, segundo os dados divulgados no portal da Direção dos Serviços de Finanças do território.