Actualidade

O grupo espanhol Dia, dono do Minipreço em Portugal, terminou o primeiro trimestre do ano com um prejuízo de 142,6 milhões de euros, uma melhoria de 5,7% em relação ao mesmo período do ano passado, informou hoje a empresa.

No relatório de resultados enviado para a Comissão Nacional do Mercado de valores (CNMV) espanhola o Dia afirma que as suas contas foram afetadas pela depreciação do real brasileiro, com um impacto negativo estimado em 66,5 milhões de euros.

O volume de negócios líquido diminuiu 2,1%, para 1,696 mil milhões de euros, em parte devido ao encerramento de 12% da sua rede de lojas, mas as suas vendas em termos comparáveis (comparando os resultados com os mesmos estabelecimentos) cresceram 2,6%.