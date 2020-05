Actualidade

A petrolífera pública saudita Aramco, a maior do mundo, anunciou hoje que obteve lucros líquidos de 16.660 milhões de dólares (15.401 milhões de euros) no primeiro trimestre, menos 25% que no mesmo período de 2019.

A empresa com maior lucro do mundo observou que a receita "permaneceu robusta (...) apesar da descida dos preços do petróleo, das margens de refinaria e de produtos químicos e das perdas de medição do inventário".