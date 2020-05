Covid-19

O lucro da Allianz registou uma descida de 28,9% no primeiro trimestre deste ano, para 1.400 milhões de euros, na comparação com igual período do ano passado, o que ocorreu num contexto difícil, revelou hoje a seguradora alemã.

O resultado operacional caiu 22,2% no período em análise, para 2.304 milhões de euros, enquanto o volume de prémios de seguro direto melhorou nos três primeiros meses deste ano para 2.600 milhões de euros, o que representou uma subida de 5,7%.

Na apresentação do balanço e contas, a seguradora explicou que "a turbulência causada pela covid-19 nos mercados financeiros e a paralisação da economia pioraram significativamente as condições no setor dos serviços financeiros".