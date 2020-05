Covid-19

O primeiro-ministro afirmou hoje que o Estado já concedeu garantias em linhas de crédito na ordem dos cinco mil milhões de euros e defendeu que a banca deve assumir um papel exigente para proteger o dinheiro dos contribuintes.

António Costa falava no Palácio da Ajuda, em Lisboa, no final da cerimónia de assinatura da declaração de compromisso dos parceiros sociais para a retoma económica e de assinatura do protocolo de cooperação entre a AHRESP (Associação da Hotelaria, Restauração e Similares de Portugal) e a DGS (Direção-Geral da Saúde).

Numa intervenção com cerca de 20 minutos, perante os parceiros sociais, o primeiro-ministro considerou que as medidas adotadas pelo Governo para atenuar os prejuízos económicos e sociais da pandemia de covid-19 "estão a ter seguramente efeitos".