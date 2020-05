Actualidade

O ministro das Finanças disse hoje, em entrevista à TSF, que o normal é que o governador do Banco de Portugal seja substituído no final do mandato, que termina em julho deste ano.

"O que e canónico é que haja substituição no final do mandato e que isso possa vir a acontecer", disse Centeno, na entrevista à TSF.

Contudo, acrescentou, o governador "não está obrigado a sair no dia em que o mandato termina".