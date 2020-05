Actualidade

O encerramento dos parques naturais da Tailândia devido à covid-19 ajudou a regenerar a vida selvagem e, por isso, as autoridades estão a estudar impor que, a partir de agora, fiquem fechados pelo menos dois meses por ano.

O diretor do Escritório de Parques Naturais do Ministério do Meio Ambiente da Tailândia, Damrus Phoprasit, explicou a agência de notícias EFE que, embora não haja data para a sua proposta, uma ronda de consultas foi aberta com os responsáveis dos diferentes parques naturais.

Tartarugas, golfinhos e tubarões foram avistados com mais frequência ao largo da costa da Tailândia, enquanto a regeneração também foi visível em florestas tropicais desde que o país encerrou as suas fronteiras ao turismo no final de março e fechou temporariamente parques naturais devido à pandemia de covid-19, doença causada pelo novo coronavírus.