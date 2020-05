Covid-19

O Município de Leiria vai autorizar a ampliação de esplanadas de estabelecimentos de bebidas e restauração, numa medida temporária de apoio aos empresários afetados pela crise provocada pela pandemia da covid-19.

Numa nota de imprensa, a Câmara de Leiria informou que como "uma medida de garantir a utilização destes espaços em segurança e de apoiar este setor de atividade que tem sido fortemente afetado pela crise da covid-19", foi autorizada a ampliação das esplanadas.

Esta medida é acompanhada pelo programa de embelezamento urbano "Reflorir as esplanadas de Leiria", com instalação, por parte do município, de floreiras de delimitação do espaço de esplanadas, cuja manutenção ficará a cargo dos estabelecimentos, refere ainda a mesma nota.