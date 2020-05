Covid-19

As autoridades de saúde de Cabo Verde anunciaram hoje mais sete pessoas infetadas com covid-19, todas na cidade da Praia, elevando para 267 o total acumulado de casos da doença no país.

Em comunicado, o Ministério de Saúde refere que foram analisadas nas últimas 24 horas 25 amostras, sete das quais deram resultado positivo para covid-19, todas no concelho da Praia.

O número de doentes recuperados em todo o país mantém-se em 58.