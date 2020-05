Covid-19

Nove idosos infetados com covid-19 foram hoje retirados do lar onde se encontravam, no concelho de Loures, em Lisboa, por determinação do delegado de saúde, para que o andar onde estavam pudesse ser desinfetado.

Em declarações à agência Lusa, o vereador com o pelouro da Coesão Social e Habitação na Câmara Municipal de Loures, Gonçalo Caroço (CDU), explicou que foi necessário retirar os utentes e colocá-los num lugar alternativo.