Covid-19

A Câmara Municipal da Guarda aprovou um regime excecional de ocupação da via pública com esplanadas e decidiu conceder isenção de taxas, devido à pandemia causada pela covid-19, foi hoje anunciado.

O município da Guarda, presidido por Carlos Chaves Monteiro, anunciou hoje em comunicado enviado à agência Lusa que no seguimento do gradual levantamento das medidas de confinamento devido à pandemia por covid-19 e tendo por objetivo a recuperação e revitalização da vida social e da economia local, "criou mais alguns incentivos ao comércio local e à restauração".

Segundo a nota, o município lançou um regime excecional de ocupação da via pública com esplanadas, como "meio de apoio a empresas e comerciantes e de dinamização no comércio local" no período de retoma.