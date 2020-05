Covid-19

A UNICEF quer que a atividade presencial do Sistema de Proteção à Infância seja retomada para mitigar o agravamento das vulnerabilidades das crianças, devido à pandemia de covid-19, e realça falhas na legislação sobre casos sinalizados.

Em comunicado, o Comité Português para a UNICEF adianta que o decreto-lei que estabelece medidas excecionais de proteção social no âmbito da pandemia da doença covid-19, aprovado na última quinta-feira não tem qualquer referência à criança ou ao Sistema de Proteção à Infância e Juventude (SPIJ) e "não prevê o acompanhamento dos casos de crianças já sinalizadas, que continua a ser realizado à distância".

"Milhares de crianças portuguesas sinalizadas como estando em risco ou em perigo não foram presencialmente acompanhadas no decurso do confinamento. É urgente retomar o contacto presencial sistemático com todas estas crianças e alargar a ação de modo a despistar todos os novos casos que durante as 8 semanas de confinamento necessitem de apoio", alerta o Fundo das Nações Unidas para a Infância (UNICEF).